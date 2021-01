Von: Redaktion (dpa) | 21.01.21 | Überblick

WASHINGTON: Es ist der Beginn einer neuen Ära: Der Demokrat Joe Biden löst Donald Trump im Weißen Haus ab. Er übernimmt ein tief gespaltenes und krisengeplagtes Land. In seiner Antrittsrede schlägt Biden komplett andere Töne an als sein Vorgänger und will einen Neuanfang.

Zu seinem Amtsantritt als neuer Präsident der Vereinigten Staaten hat Joe Biden die Amerikaner zu Einheit und Versöhnung aufgerufen. Der 78-Jährige legte am Mittwoch in einer feierlichen Zeremonie vor dem US-Kapitol in der Hauptstadt Washington seinen Amtseid ab. Kamala Harris wurde als erste Vizepräsidentin des Landes vereidigt.

In seiner Antrittsrede versprach Biden, alles dafür zu tun, um das Land zu einen und zu heilen. Er appellierte an die Bürger, neu anzufangen, einander zuzuhören und aufeinander zuzugehen. Zugleich versprach er: «Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein.»

Biden löst den Republikaner Donald Trump ab, der in seinen vier Jahren im Weißen Haus die politischen Gräben im Land dramatisch vertieft hatte. Entgegen der Tradition nahm Trump auch nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers teil.

Biden widmete seine gesamte Rede dem Ruf nach neuem Zusammenhalt im Land und machte klar, dass er nach den beispiellos turbulenten Trump-Jahren einen fundamental neuen Weg einschlagen will. Seinen Vorgänger erwähnte Biden dabei namentlich nicht. Biden mahnte, ohne Einheit könne es keinen Frieden und keinen Fortschritt geben, sondern nur Bitterkeit, Empörung und Chaos. Er werde sich mit ganzem Herzen für Einheit und Versöhnung einsetzen, versprach Biden.

Das Land stehe vor großen Herausforderungen, sagte er und nannte unter anderem die Corona-Pandemie, die schwierige wirtschaftliche Lage, aber auch Extremismus und Hass im Land. Doch zugleich gebe es viel Hoffnung und immense Möglichkeiten. «Mit Einheit können wir große Dinge tun, wichtige Dinge», sagte der Demokrat. «Dies ist unser Moment in der Geschichte. Und Einheit ist der Weg vorwärts.»

Biden beschwor die Amerikaner, das Land habe auch Herausforderungen in der Vergangenheit mit Einheit überwunden. «Lasst uns neu anfangen», sagte er und versprach, er werde genauso für diejenigen kämpfen, die ihn nicht unterstützt hätten wie für jene, die dies getan hätten.

In seiner Rede sendete Biden auch ein Signal an internationale Verbündete: «Wir werden unsere Bündnisse reparieren und mit der Welt zusammenarbeiten.» Trump hatte die Verbündeten der USA während seiner Amtszeit mit Alleingängen wiederholt vor den Kopf gestoßen und internationalen Organisationen und Vereinbarungen den Rücken gekehrt.

Bidens Ansprache stand insgesamt in starkem Kontrast zu Trumps Antrittsrede vor vier Jahren. Trump hatte damals dem Washingtoner «Establishment» offen den Kampf angesagt und auch international einen radikalen Kurswechsel eingeläutet. «Von diesem Tag an heißt es: Amerika zuerst», sagte Trump an jenem Tag. Der Republikaner hatte außerdem ein düsteres Bild von den USA gezeichnet, wo Mütter und Kinder in Armut gefangen seien, das Bildungssystem versage, kriminelle Banden ihr Unwesen trieben und marode Fabriken «wie Grabsteine über die Landschaft unserer Nation» verstreut seien. «Dieses amerikanische Gemetzel hört genau hier und jetzt auf.»

Bidens Amtseinführung am US-Kapitol fand unter nie da gewesenen Sicherheitsvorkehrungen statt. Vor zwei Wochen hatten gewalttätige Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump das Parlamentsgebäude gestürmt. Die Angst vor weiterer Gewalt rund um die Vereidigung war daher groß. Das Zentrum Washingtons wurde weiträumig abgeriegelt. Neben zahlreichen Polizisten waren Tausende Mitglieder der Nationalgarde im Einsatz, um vor allem den Kongresssitz zu schützen.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Amtsübergabe auch ohne das sonst übliche Massenpublikum statt. Anstelle der Hunderttausenden Menschen wurde ein Meer aus Flaggen auf der Freifläche zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial platziert.

Trump reiste bereits am Morgen, wenige Stunden vor Bidens Vereidigung, aus Washington ab nach Florida, wo sein Club-Resort Mar-a-Lago liegt. Er ist der erste scheidende Amtsinhaber seit 1869, der nicht an der Einführungszeremonie seines Nachfolgers teilnahm. Vor seinem Abflug hielt Trump stattdessen am Militärflughafen Andrews unweit der Hauptstadt eine kurze Abschiedszeremonie ab und machte dort klar, dass er nicht von der Bildfläche verschwinden will. «Wir werden in irgendeiner Form zurückkehren», sagte er, ohne konkreter zu werden. Trump hat sich bislang nicht zu seinen Zukunftsplänen geäußert. «Ich werde immer für euch kämpfen», sagte er an die Adresse seiner Anhänger.

Trumps bisheriger Stellvertreter Mike Pence und seine Ehefrau Karen waren dagegen Gast bei Bidens Vereidigung. Im Publikum saßen auch die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton mit ihren Ehepartnerinnen.

Biden hatte die Präsidentenwahl im November mit deutlichem Abstand gewonnen. Er kann bei seinen geplanten Vorhaben auf die Unterstützung des Kongresses bauen, wo sich seine Demokraten bei den Wahlen die Kontrolle beider Kammern sicherten. Trump hatte ohne Belege behauptet, er sei durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden. Über Wochen versuchte er mit äußerst fragwürdigen Methoden, Bidens Wahlsieg nachträglich zu kippen.

Trumps Widerstand gegen seine Wahlniederlage gipfelte in der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger. Kurz zuvor hatte Trump seine Unterstützer bei einer Kundgebung aufgestachelt. Die Demokraten machten Trump daher persönlich für den Gewaltausbruch mitverantwortlich und leiteten im Repräsentantenhaus, unterstützt von mehreren Republikanern, ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn ein. Trump schrieb damit kurz vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus Geschichte - als erster US-Präsident, gegen den zwei solcher Verfahren eröffnet wurden.

Biden übernimmt von Trump ein tief gespaltenes Land, das noch dazu mit diversen Krisen zu kämpfen hat. Die USA sind schwer gezeichnet durch die Corona-Pandemie, geplagt durch ein wirtschaftliches Tief, aufgewühlt durch Rassismus und soziale Ungleichheit. Im Hintergrund verschärft sich der Klimawandel, den Biden als «existenzielle Bedrohung» betrachtet. Viele seiner geplanten ersten Amtshandlungen zielen auf die Bewältigung dieser Krisen ab. Bereits am ersten Tag im Amt wollte Biden eine lange Liste von Verfügungen erlassen und damit auch zahlreiche Entscheidungen seines Vorgängers umkehren.

Twitter stellt offizielle Accounts auf Biden und Harris um

WASHINGTON/SAN FRANCISCO: Twitter hat am Mittwoch die offiziellen Accounts des Präsidenten und des Vizepräsidenten der USA an Joe Biden und Kamala Harris übertragen. Anders als bei der vergangenen Machtübergabe vor vier Jahren starten sie nach Entscheidung des Dienstes ohne die Abonnenten, die sich zur Amtszeit ihrer Vorgänger Donald Trump und Mike Pence bei den Profilen angesammelt hatten. Präsident Biden kam beim Account @POTUS (President of the United States) in der ersten halben Stunde auf 1,4 Millionen Follower, Vizepräsidentin Harris bei @VP auf 5,6 Millionen.

Trump hatte seinen offiziellen Account meist nur genutzt, um Tweets von seinem persönlichen Konto @realDonaldTrump zu wiederholen. Twitter hatte ihn nach der Attacke seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington bis auf Weiteres gesperrt. Zur Begründung hieß es, Trump habe gegen Nutzungsregeln verstoßen und man wolle mit dem Schritt eine weitere Eskalation verhindern.

Auszüge aus Bidens Rede zur Amtseinführung als 46. US-Präsident

WASHINGTON: Joe Biden ist als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Die Deutsche Presse-Agentur übersetzt und dokumentiert zentrale Auszüge seiner Rede am Mittwoch:

«Dies ist der Tag Amerikas. Dies ist der Tag der Demokratie, ein Tag der Geschichte und der Hoffnung auf Erneuerung und Entschlossenheit. (...) Heute zelebrieren wir den Sieg - nicht den eines Kandidaten, sondern den der Demokratie. Der Wille der Menschen wurde gehört, und er wurde beachtet. Wir haben erneut gelernt, dass Demokratie kostbar ist, fragil. In dieser Stunde, meine Freunde, hat sich die Demokratie durchgesetzt. (...)

Das ist eine große Nation, wir sind gute Leute. Und in all den Jahrzehnten, bei Sturm und Streit, in Frieden und im Krieg, sind wir schon weit gekommen - aber wir müssen noch weiter gehen. Wir drängen vorwärts mit Tempo und Eile - denn wir haben in diesem Winter voller Gefahren und bedeutender Möglichkeiten viel zu tun. Viel zu reparieren, viel zu restaurieren, viel zu heilen, viel aufzubauen und viel zu gewinnen. Nur wenige Menschen in der Geschichte unserer Nation wurden mehr herausgefordert oder fanden eine Zeit herausfordernder oder schwieriger als die Zeit, in der wir jetzt sind.

Es ist ein Jahrhundert-Virus, dass still und leise das Land heimsucht. Es hat in einem Jahr so viele Menschenleben gefordert, wie Amerika im gesamten Zweiten Weltkrieg verloren hat. Millionen von Arbeitsplätzen sind verloren gegangen, Hunderttausende Unternehmen mussten schließen. Ein Ruf nach Rassengerechtigkeit, der 400 Jahre alt ist, bewegt uns. Ein Schrei nach Überleben kommt vom Planeten selbst. Ein Schrei, der verzweifelter und deutlicher nicht sein kann - und nun ein Anstieg des politischen Extremismus, der weißen Vorherrschaft, des inländischen Terrorismus, dem wir entgegentreten müssen. Und den wir besiegen werden. (...)

Heute, an diesem Januartag, will meine ganze Seele Amerika zusammen bringen, unser Volk vereinen, unsere Nationen vereinen. Und ich rufe jeden Amerikaner auf, mir dabei zu folgen. Vereint bekämpfen wir die Feinde, denen wir gegenüberstehen: Wut, Ressentiments und Hass, Extremismus, Gesetzlosigkeit, Gewalt, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Mit Einheit können wir große Dinge tun, wichtige Dinge.

Wir können Unrecht korrigieren. Wir können Menschen in gute Jobs bringen, unsere Kinder in sicheren Schulen unterrichten, wir können das todbringende Virus besiegen. Wir können Arbeit belohnen und den Mittelstand wieder aufbauen und die Gesundheitsversorgung für alle sichern. Wir können Rassengerechtigkeit schaffen, und wir können Amerika wieder zur führenden Kraft für das Gute in der Welt machen. (...)

Wir sollten uns gegenseitig nicht als Kontrahenten betrachten, sondern als Nachbarn. Wir können jeden von uns mit Würde und Respekt behandeln. Wir können unsere Kräfte bündeln, das Geschrei beenden und die Gemüter beruhigen. Denn ohne Einigkeit gibt es keinen Frieden, nur Bitterkeit und Wut. (...) Lasst uns damit beginnen, uns wieder gegenseitig zuzuhören. Hört einander, seht einander - und zeigt Euch gegenseitig Respekt. Politik muss nicht ein wütendes Feuer sein, das alles auf seinem Weg zerstört. Nicht jede Meinungsverschiedenheit muss ein Grund für totalen Krieg sein. Wir müssen die Kultur ablehnen, in der Fakten manipuliert und sogar fabriziert werden. Meine lieben Amerikaner, wir müssen anders sein als das. Amerika muss besser sein als das. Und ich glaube, Amerika ist so viel besser als das. (...)

Hier stehen wir, wo vor 108 Jahren bei einer anderen Amtseinführung Tausende von Demonstranten versuchten, mutige Frauen zu blockieren, die für das Wahlrecht marschierten. Und heute feiern wir die Vereidigung der ersten Frau in der amerikanischen Geschichte, die zur Vizepräsident gewählt wurde, Kamala Harris. Erzählt mir nicht, die Zeiten könnten sich nicht ändern! (...)

Hier stehen wir, nur wenige Tage, nachdem ein Mob gedacht hat, er könnte Gewalt anwenden, um den Willen der Menschen zum schweigen zu bringen, die Arbeit unserer Demokratie zu beenden und uns von diesem heiligen Boden zu vertreiben. Es ist nicht geschehen. Es wird niemals geschehen. Nicht heute, nicht morgen, niemals. Niemals. (...)

Ich verspreche Ihnen etwas: Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein - alle Amerikaner. Ich verspreche Ihnen, ich werde genauso hart für diejenigen kämpfen, die mich nicht unterstützt haben, wie für die, die es taten. (...)

Die vergangenen Wochen haben uns eine schmerzhafte Lektion erteilt. Es gibt Wahrheit, und es gibt Lügen. Lügen, die für die Macht und für den Profit erzählt werden. Jeder von uns hat die Pflicht und die Verantwortung als Bürger, als Amerikaner und vor allem als Anführer - als Anführer, die sich verpflichtet haben, unsere Verfassung zu ehren und unsere Nation zu beschützen -, die Wahrheit zu verteidigen und die Lügen zu besiegen. (...)

Wir kommen nun in die vielleicht härteste und tödlichste Phase dieser Pandemie. Wir müssen die Politik beiseite lassen und uns dieser Pandemie endlich als geeinte Nation stellen. (...) Wir werden das gemeinsam durchstehen. Gemeinsam. (...)

Amerika wurde geprüft - und Amerika ist umso stärker zurückgekommen. Wir werden unsere Bündnisse reparieren und mit der Welt zusammenarbeiten - nicht um den Herausforderungen von gestern zu begegnen, sondern jenen von heute und morgen.

Gemeinsam können wir eine amerikanische Geschichte der Hoffnung, der Einigkeit und des Lichts schreiben - nicht eine der Angst, der Zwietracht, der Dunkelheit. Eine Geschichte des Anstands und der Würde, der Liebe, des Heilens, der Größe und Güte.»