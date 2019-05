Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.19

BANGKOK: Nach den Wahlergebnissen für die Direktkandidaten und der Kandidaten von den Parteienlisten kommt die Partei Pheu Thai auf 136 Sitze, gefolgt von der Junta-nahen Palang Pracharath mit 115, der Future Forward mit 80, der Demokraten mit 52 und der Bhumjaithai mit 51. Das bedeutet, keine Partei hat im Parlament mit 500 Sitzen die Mehrheit.

Die beiden großen Parteien Pheu Thai und Palang Pracharath wollen eine Koalition bilden und sind jetzt auf andere Parteien angewiesen. Politische Beobachter erwarten ein Geschacher um Posten in der neuen Regierung. Da der neue Ministerpräsident mit den Stimmen der 250 Senatoren gewählt wird, gilt der jetzige Regierungschef Prayut Chan-o-cha für das Amt als heißer Favorit. Die Wahlkommission hat am Mittwoch die Liste der Abgeordneten nach den Parteienlisten bekannt gegeben. Danach werden im neuen Parlament 27 Parteien vertreten sein, ein neuer Rekord in der Geschichte des Parlaments. Die veröffentlichten Ergebnisse gelten für 149 von 150 Sitzen. Der letzte Sitz wird aus der Abstimmung bei einer Wahlwiederholung in Wahlkreis 8 am 26. Mai in Chiang Mai berechnet.

Die Partei Future Forward erzielte mit 50 Sitzen die höchste Anzahl an Sitzen – darunter ist auch der Parteivorsitzende Thanathorn Juangroongruangkit, gegen den ein Verfahren läuft. Die Demokratische Partei belegte mit 19 Sitzen den zweiten Platz, einen Sitz mehr als Palang Pracharath, gefolgt von der Partei Bhumjaithai, die 12 Sitze erhielt. Pheu Thai bekam keinen Sitz wegen zu vieler Direktmandate. 14 kleinen Parteien wurde jeweils ein Sitz zugewiesen, obwohl die meisten in ihren Wahlkreisen keinen Sitz gewonnen hatten.