Written by: Redaktion (dpa) | 18/04/2020 | Überblick

Eine griechisch-orthodoxe Nonne, die eine schützende Gesichtsmaske und Handschuhe trägt, gestikuliert auf ihrem Weg zur Zeremonie des Heiligen Feuers in der Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem. Foto: epa/Atef Safadi

Orthodoxe Christen feiern «Heiliges Feuer»



JERUSALEM: Orthodoxe Kirchenvertreter haben während der Corona-Krise in der Grabeskirche in Jerusalem das «Heilige Feuer» gefeiert. Aufgrund strenger Auflagen der israelischen Behörden durfte die Zeremonie am Samstag nur mit wenigen Teilnehmern begangen werden. Israel hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus alle Gebetshäuser im Land bis auf weiteres geschlossen und Versammlungen verboten. Das Gleiche gilt auch für das Westjordanland.

Dem Glauben der orthodoxen Christen nach entzündet sich am Osterfest selbstständig ein Licht in der Grabkapelle in der Grabeskirche. Die Grabeskirche steht an jener Stelle, wo nach christlicher Überlieferung Jesus begraben wurde und wieder auferstand.

Der griechisch-orthodoxe Patriarch Theophilos III. entzündete am «Heiligen Feuer» in der Grabkapelle Kerzen und gab die Flamme an die davor wartenden Priester weiter. Die Zeremonie wurde unter anderem im palästinensischen Fernsehen übertragen. Üblicherweise drängen sich währenddessen Hunderte Gläubige in der Kirche.

Das Osterfest der orthodoxen Kirche richtet sich nach dem noch aus dem Römischen Reich stammenden julianischen Kalender, der von der Zeitrechnung des allgemein geltenden, im 16. Jahrhundert entstandenen gregorianischen Kalenders abweicht. So feiern Millionen orthodoxe Christen Ostern erst an diesem Wochenende.

Trotz der Corona-Krise sollte auch in diesem Jahr das «Heilige Feuer» von der Grabeskirche in Spezialcontainern zum Flughafen bei Tel Aviv gebracht werden. Nach Angaben eines israelischen Vertreters sollten dort Flugzeuge unter anderem aus Russland, Griechenland, Bulgarien und der Ukraine bereit stehen. Anders als sonst sollten die Würdenträger diesmal jedoch im Flugzeug auf das Licht warten.

In Israel sind laut dem Gesundheitsministerium insgesamt 13.107 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 158 starben demnach nach einer Coronavirus-Infektion.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah ist der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 300 Personen im Westjordanland sowie bei 13 im Gazastreifen nachgewiesen worden. Zwei Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion im Westjordanland gestorben.

Millionen orthodoxe Christen feiern Osterfest

MOSKAU: Unter dem Eindruck der Coronavirus-Pandemie feiern Millionen orthodoxe Christen an diesem Wochenende weltweit ihr Osterfest. Das Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau rief die Menschen dazu auf, wegen der Gefahr durch das Coronavirus zu Hause zu bleiben. Geplant sind in vielen Ländern Fernsehgottesdienste. Auch der russische Präsident Wladimir Putin verzichtet wegen des Risikos nach Kremlangaben auf die Tradition, in der Nacht zum Sonntag eine Kerze in der Erlöserkathedrale - der Hauptkirche des russisch-orthodoxen Christentums - anzuzünden. Er werde in der Kapelle seiner Moskauer Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo die Kerze anzünden.

In Belarus (Weißrussland) gibt es dagegen keine Einschränkungen. Präsident Alexander Lukaschenko hatte vor Panikmache wegen des Virus gewarnt und will selbst auch in Minsk in der Kirche sein.

In Griechenland etwa können orthodoxe Christen auch nicht wie sonst feiern. Die Kirchen sind geschlossen. Gottesdienste, darunter die traditionelle Auferstehungsmesse um Mitternacht, finden hinter verschlossenen Türen statt. Nur der Priester und ein paar Kirchendiener dürfen dabei sein. Das Fernsehen überträgt die Messen. Die Polizei kontrolliert, damit Gläubige keine Kirchen öffnen.

Das Osterfest der orthodoxen Kirche richtet sich nach dem julianischen Kalender, der von der Zeitrechnung des allgemein geltenden gregorianischen Kalenders abweicht. Deshalb feiern Millionen orthodoxe Christen Ostern erst an diesem Wochenende.