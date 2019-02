Written by: Redaktion DER FARANG | 06/02/2019

Thailands Nachwuchsspieler Jazz Janewattananond. Foto: The Nation

THAILAND: Nach dem Gewinn der Singapur Open hat Thailands Nachwuchsspieler Jazz Janewattananond in der Weltrang­liste 37 Plätze gutgemacht. Er stieg vom Platz 11 auf Rang 74 auf.

Damit liegt er erstmals in den Top 100. Beim Turnier im Sentosa Golf Club wurden ihm für den Sieg 24 Rangpunkte gutgeschrieben. Bei den Open gingen namhafte Golfspieler an den Start, so Sergio Garcia, Paul Casey und David Love III.