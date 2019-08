Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.19

KHON KAEN: Ein 69-jähriger Japaner soll mehrmals Geschlechtsverkehr mit mindestens drei Mädchen unter 18 Jahren gehabt haben.

Der Ausländer wurde jetzt in einem Hotel in der Provinz Khon Kaen verhaftet, als ihm ein Thai ein 17-jähriges Mädchen zuführte. Zwei Thais im Alter von 54 und 57 Jahren wurden ebenfalls festgenommen, weil sie Minderjährige für Sex angeboten hatten. Die Polizei hatte erfahren, dass ein Japaner mehrmals in einem Hotel in Khon Kaen für minderjährige Mädchen zahlte. Diese bekamen jeweils 10.000 Baht und mussten die Hälfte ihren Zuhältern geben. Bei den Ermittlungen fand die Polizei zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren, die mit dem Japaner geschlafen hatten. Laut der Immigration hatte der Ausländer im vergangenen Jahr 15 Mal und in diesem Jahr bereits 15 Mal Thailand besucht. Er betreibt in Japan ein Hotel.