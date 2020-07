Japaner Suzuki gewinnt Moto3-WM-Lauf in Jerez

JEREZ: Tatsuki Suzuki aus Japan hat beim Grand Prix von Andalusien im spanischen Jerez das Rennen in der Moto3-Klasse gewonnen.

In einem von vielen Stürzen geprägten Rennen verwies der 22 Jahre alte Honda-Pilot am Sonntag John McPhee aus Großbritannien und Celestino Vietti auch Italien knapp auf die Ränge zwei und drei. Der Spanier Albert Arenas, der die beiden ersten WM-Läufe gewonnen hatte, schied nach einem Sturz aus, behauptete dennoch die Führung in der Gesamtwertung. Arenas hat nach drei Rennen 50 Punkte auf dem Konto und nunmehr sechs Zähler Vorsprung auf den Zweiten Suzuki. Deutsche Fahrer sind in dieser Klasse in der WM-Serie nicht am Start.