Von: Björn Jahner | 23.10.19

PATTAYA: Im Restaurant Casa Pascal, Second Road (ggü. Marriott-Hotel) hat die Jagdsaison eingläutet!

Kim und Pascal verwöhnen ihre Gäste mit raffiniert zubereiteten Wild-Spezialitäten, die man in dieser Form in Thailand nur selten auf den Teller bekommt.

Vorspeisen

Gebratenes Fasanenbrüstchen mit gebratenen Pilzen und Herbstsalat (390 Baht++)

Süppchen von wilden Waldpilzen und gebratenen Trompeten-Pilzen (260 Baht++)

Hauptgerichte

Hausgebeizter Rehpfeffer mit gebratenen Pilzen, Speck, Silberzwiebeln und Croûtons (680 Baht++)

Rehschnitzel an Jäger-Sauce (750 Baht++)

Am Tisch flambierte Rehschnitzel mit einer Sauce von Walnüssen und eingelegten Trauben (750 Baht++)

Hirsch-Schnitzel an Steinpilz-Sauce (750Baht++)

Fasanenbrüstchen an Preiselbeeren-Sauce (750 Baht++)

Dessert

Frisch gebackenes Apfelküchlein mit Weichselkirschen-Weinschaum und Vanilleeis (350 Baht++)

Meringue mit Kirsch versetztem Kastanien-Vermicelles und Schlagsahne (350 Baht++)

Die kulinarischen Spezialitäten zur Jagdsaison sind nur für eine begrenzte Zeit erhältlich, eine Tischreservierung wird empfohlen.

Das Restaurant Casa Pascal befindet sich an der Second Road in Süd-Pattaya, schräg gegenüber der Royal Garden Plaza. Standort und Anfahrt mit Google Maps. GPS: 12.928697, 100.879844.

Kontakt, Tel.: 038-723.660. Infos: www.casa-pascal.com.