Italien gedenkt der Corona-Toten: Bäume für neues Leben in Bergamo

ROM: Im März 2020 war die Stadt Bergamo das Epizentrum der Corona-Krise in Europa. Schockierende Bilder von Lastwagen voller Särge gingen um die Welt. Ein Jahr danach am ersten Gedenktag für die Opfer kämpft das Land gegen die dritte Welle - und hat noch viel Arbeit vor sich.

Vor einem Jahr rollten Militärlastwagen mit Särgen von Corona-Toten durch die norditalienische Stadt Bergamo. Am Donnerstag begingen Menschen in ganz Italien den ersten nationalen Gedenktag für die Opfer der Pandemie, die das Land 2020 bei der ersten Virus-Welle härter traf als viele andere in Europa. Wie damals steht Bergamo im Zentrum. Ministerpräsident Mario Draghi reist aus Rom an, um in der Stadt mit ihren rund 120.000 Einwohnern einen Gedenkwald für die Pandemie-Toten symbolisch zu eröffnen.

Doch zunächst ein Moment der Stille: Auf dem Friedhof der norditalienischen Stadt legt Draghi einen Kranz vor einer Gedenktafel nieder, auf der ein Gedicht des italienischen Schriftstellers Ernesto Olivero im Gedenken an die Opfer eingraviert ist. Danach spricht er in einem Park nahe des großen Krankenhauses «Papa Giovanni XXIII». In dem Park entsteht der Gedenkwald.

«Wir können uns nicht umarmen, aber das ist der Tag, an dem wir uns noch vereinter fühlen», sagte Draghi dort vor wenigen Dutzend Anwesenden. Gemeinsam mit Bergamos Bürgermeister Giorgio Gori pflanzte er symbolisch einen Baum auf das Areal. «Dieser Ort ist ein Symbol des Schmerzes einer ganzen Nation», erklärte Draghi weiter. In Bergamo gebe es niemanden, der kein Familienmitglied oder einen Bekannten habe, der nicht vom Coronavirus betroffen gewesen sei. Gori bedauerte, dass das Kapitel Corona immer noch nicht abgeschlossen sei. Der Wald sei auch ein Zeichen der Hoffnung.

«Wir wollten ein Denkmal entwickeln, das etwas Lebendes ist. Dabei sind wir auf Bäume gekommen. Die neuen Bäume sind Zeichen, dass wir diejenigen nicht vergessen, die tot sind», berichtet Marco Boschini, einer der Väter des Projektes. Boschini ist Koordinator des Kommunalverbandes Comuni Virtuosi, der den Plan für den Gedenkwald seit letzten Sommer vorangetrieben hatte.

«Mehr als 6000 Menschen sind in der ersten Welle der Pandemie in der Provinz Bergamo gestorben. In der Stadt alleine waren es rund 750 Tote», sagt Boschini. Für sie sollen die neuen Bäume und Sträucher angepflanzt werden. Einige Dutzend seien schon gesetzt worden. Am Donnerstag pflanzten Draghi und Gori symbolisch einen Baum, der aus Biccari im süditalienischen Apulien gespendet wurde.

Im März 2020 waren in der Stadt derart viele, meist alte Patienten mit dem damals noch neuen Virus Sars-CoV-2 gestorben, dass der Platz in Leichenhallen und Krematorien nicht mehr reichte. Das Militär schickte Lastwagen, um die Toten in andere Gebiete zu transportieren. Die Bilder dieser Kolonnen gingen als Symbol des Schreckens um die Welt. Das Gebiet um Bergamo war das europäische Epizentrum der Krise.

Anfangs habe man noch gedacht, das Virus tobe in anderen Teilen der Welt, berichtete Bürgermeister Giorgio Gori. «Aber da war es hier schon angekommen und ist mit unheimlicher Gewalt explodiert.» Schwerpunkt war der Norden des Landes, besonders die Lombardei.

In Italien mit seinen 60 Millionen Menschen hatte am 10. März ein erster strenger Lockdown begonnen. Trotzdem zählte das Mittelmeerland Ende März einen damaligen Höchststand von fast 1000 Toten in 24 Stunden. Erst im Mai wurden die Sperren schrittweise gelockert.

Auf einen eher entspannten Sommer folgte das Wiedererstarken des Virus im Herbst. Jetzt sprechen Experten in Italien ähnlich wie in Deutschland von der dritten Welle. Bisher starben offiziell weit über 100.000 Menschen mit dem Virus. Bergamo, die Lombardei und viele andere Regionen sind wieder Rote Zonen mit den strengsten Beschränkungen. Da die Menschen ihre Wohnungen dort möglichst wenig verlassen sollen, müssen sie die Gedenkveranstaltungen mit Draghi im Internet und Fernsehen verfolgen.

Mitten in der Pandemie war Anfang 2021 die Regierung von Giuseppe Conte in Rom im Streit über Corona-Finanzhilfen gestürzt. Ex-Zentralbankchef Draghi kam mit dem Auftrag an die Macht, mit einem Viel-Parteien-Kabinett das Blatt endlich zu wenden - und die Impfkampagne gegen den Erreger zu beschleunigen. Denn nicht wenige Experten geben der Politik Italiens mit Blick auf das Gesundheitswesen in der Krise nur mäßige Noten.

«Am italienischen Gesundheitssystem hat sich etwas Wesentliches geändert. Nämlich das Bewusstsein, dass es sich ändern muss», urteilt Stephan Ortner, Direktor des Eurac Research Zentrums in Bozen, das auch zu Corona forscht. Grundsätzlich sei man stolz, dass Italien jedem Bürger die Versorgung garantiert. «Aber dass es mehr Ärzte außerhalb der Krankenhäuser geben muss, dass es massive Investitionen in Infrastrukturen und Mitarbeiter braucht», das sei klar geworden. Weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung seien nötig.

Der Italien-Experte des Teneo-Instituts, Wolfango Piccoli, spricht ebenfalls davon, dass ein Jahr nach dem Desaster von Bergamo wichtige Veränderungen - ob bei politischen Prozessen oder im Umgang mit Virus-Daten - bestenfalls «work in progress» sei, noch in Arbeit.