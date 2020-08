Israelisches Gericht verbietet Zerstörung von Attentäter-Wohnung

JERUSALEM: Israels Höchstes Gericht hat am Montag die Zerstörung der Wohnung eines Palästinensers verboten, der wegen der Tötung eines israelischen Soldaten angeklagt ist. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Menschenrechtorganisation Hamoked, wie die Gruppe mitteilte. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass die Ehefrau und die acht Kinder des mutmaßlichen Attentäters noch in der Wohnung lebten. Daher dürfe nur das Zimmer des im Juni angeklagten Palästinensers versiegelt werden.

Der rechtskonservative israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu kritisierte die Gerichtsentscheidung in einem Tweet als «großen Fehler». Man dürfe «dem Terror keinen Rückenwind verleihen». Er forderte eine neue Verhandlung und betonte, Israel werde weiter «Häuser von Terroristen zerstören».

Der 49 Jahre alte Palästinenser lebt im Dorf Jabed im nördlichen Westjordanland. Aus dem Gebäude war am 12. Mai ein Felsbrocken auf einen 21-jährigen Soldaten geworfen worden. Der Kampfsoldat von der Golani-Einheit, der an einer Razzia in dem Dorf beteiligt gewesen war, hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten. Die Armee suchte danach intensiv nach dem Täter, der knapp einen Monat später gefasst wurde.

Jessica Montell, Leiterin von Hamoked, begrüßte die Entscheidung des Gerichts, «die eine Mutter und ihre acht Kinder, gegen die es keine Vorwürfe von Fehlverhalten gab, vor der Obdachlosigkeit rettet». Sie forderte gleichzeitig ein umfassendes Verbot von Häuserzerstörungen, die Israel als Abschreckungsmittel einsetzt.

Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.