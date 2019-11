Iran verurteilt Angriff auf Konsulat im Südirak

Written by: Redaktion DER FARANG | 28/11/2019

TEHERAN (dpa) - Der Iran hat einen Angriff auf sein Konsulat in Nadschaf im Südirak scharf verurteilt.

«Von der irakischen Regierung erwarten wir eine lückenlose Aufklärung und ein konsequentes Vorgehen gegen die Täter», sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Donnerstag. Regierungsfeindliche Demonstranten im Irak hatten am Mittwoch das iranische Konsulat in Nadschaf in Brand gesetzt. Der Protest des Irans sei über den irakischen Botschafter in Teheran an die Führung in Bagdad weitergeleitet worden, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Isna.