Irak und Australien Thailands Gegner

BANGKOK: Bei der vom 8. bis 26. Januar kommenden Jahres im eigenen Land ausgetragenen AFC U23 Championship trifft Thailand in der Gruppe A auf Irak, Australien und Bahrain.

Die weiteren Gruppen: B mit Katar, Japan, Saudi-Arabien und Syrien; C mit Usbekistan, Südkorea, China und Iran; D mit Vietnam, Nordkorea, Jordanien und Ver. Arab. Emirate.



Bei der Meisterschaft für U23-Teams werden auch die Plätze für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vergeben. Die besten drei Länder qualifizieren sich. Sollte Japan als Gastgeber einen der drei ersten Plätze belegen, fliegt der Viertbeste nach Tokio.



Die vier Gruppen spielen in vier Stadien: Chang Arena in Buriram, Stadion Tinsulanonda in Songkhla, Thammasat-Stadion in Pathum Thani und Bangkoks Rajamangala Stadion.