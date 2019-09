Infrastruktur fehlt

Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.19

BANGKOK: Bis zu 90 Prozent der in diesem Jahr in Thailand verkauften Volvos sind Hybridfahrzeuge, die neben einem konventionellen Antrieb eine kurze rein elektrische Reichweite bieten.

Laut Angaben der Muttergesellschaft Volvo Corporation sollen bis 2025 bis zu 50 Prozent der Produktpalette Elektroautos (EV) sein. Auf die Frage, ob Thailand für Elektrofahrzeuge bereit ist, antwortete Chris Wailes, Geschäftsführer von Volvo Car Thailand: „Nein, aufgrund der Infrastruktur. Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Thailand ist derzeit noch unvollständig. Obwohl es in Bangkok genug gibt, brauchen die ländlichen Gebiete immer noch mehr Ladestationen.“ Trotzdem werde Volvo in naher Zukunft einen EV anbieten.