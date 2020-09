Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.20

BANGKOK: Der Verbraucherpreisindex fiel im August im Jahresvergleich um 0,5 Prozent, der geringste Rückgang seit sechs Monaten.

Die Inflation blieb im sechsten Monat in Folge rückläufig, nachdem sie im Juli -0,98 Prozent, im Juni um -1,57, im Mai um -3,4 (der stärkste Rückgang seit fast 11 Jahren) und im April um -2,99 betragen hatte. Der Wert von -0,54 Prozent im März markierte die erste Schrumpfung seit 33 Monaten. In den ersten acht Monaten des Jahres 2020 lag die Gesamtinflation bei -1,03 Prozent.

„Die Verbesserung der gegenwärtigen Inflation", so Pimchanok Vonkorpon, Generaldirektorin des Büros für Handelspolitik und -strategie, „entspricht sowohl der Nachfrage als auch dem Angebot, das sich deutlich verbessert hat; so bei der Produktion im verarbeitenden Gewerbe, der Kapazitätsauslastung oder dem landwirtschaftlichen Einkommen, das sich infolge der höheren Preise für landwirtschaftliche Produkte, insbesondere für Frischgemüse, Pflanzenöl und Geflügel, verbessert hat.

Das Handelsministerium prognostiziert, dass die jährliche Gesamtinflation in einer Spanne von -0,7 bis -1,5 Prozent bleiben wird, mit einem Durchschnitt von -1,1 Prozent. Die Prognose geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 7,6 bis 8,6 Prozent in diesem Jahr, Rohölpreisen in Dubai von durchschnittlich 35 bis 45 US-Dollar pro Barrel und einem Wechselkurs von 30,50 bis 32,50 Baht zum US-Dollar aus.