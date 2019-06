Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.19

PARIS (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat kurz vor seiner erwarteten Wiederwahl Fehler eingeräumt und eine insgesamt überaus positive Bilanz seiner ersten Amtszeit gezogen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat kurz vor seiner erwarteten Wiederwahl Fehler eingeräumt, insgesamt aber ein überaus positives Fazit seiner ersten Amtszeit gezogen. «Die letzten drei Jahre und vier Monate waren sicherlich nicht perfekt, ich habe sicher Fehler gemacht. Ich habe versucht, mich zu verbessern, aber heute am Wahltag spricht keiner mehr über Krisen. Niemand spricht mehr von Skandalen, niemand spricht mehr von Korruption», sagte der Schweizer in seiner Eröffnungsrede zum Kongress des Fußball-Weltverbandes am Mittwoch in Paris.

Die FIFA habe sich unter ihm von einem «toxischen, fast kriminellen Zustand gewandelt zu einem Zustand, wie er sein sollte», sagte Infantino. Die FIFA kümmere sich wieder um den Fußball. Infantino führt den Weltverband seit 2016 als Nachfolger von Joseph Blatter an. Als wichtigster Tagesordnungspunkt der Vollversammlung der 211 FIFA-Mitgliedsländer wird die Wiederwahl des 49-Jährigen per Akklamation bis 2023 erwartet.