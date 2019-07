Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

JAKARTA (dpa) - In Indonesien ist der Vulkan Tangkuban Perahu wieder aktiv.

Der Vulkan in der Provinz West Java spuckte am Freitag Asche rund 200 Meter in die Luft, wie der Katastrophenschutz des Landes mitteilte. Der Ausbruch des rund 2.000 Meter hohen Berges habe etwa fünf Minuten gedauert, sagte Behördensprecher Agus Wibowo. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht. Der bei heimischen Touristen beliebte Stratovulkan war zuletzt 2013 ausgebrochen.