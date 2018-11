KOH SAMUI: Eine 46-jährige Inderin wurde am Dienstag in einem Hotel auf der Ferieninsel verhaftet, weil sie gefälschte Pfundnoten in Baht eingetauscht hatte.

Die 20 Jahre alte Kassiererin einer Wechselstube hatte mehrere 20-Pfund-Noten angenommen, weil sie echt aussahen und über lichtreflektierende Wasserzeichen verfügten. Später schaute sie sich die Geldscheine genauer an und erkannte, dass vier dieselbe Seriennummer hatten. Die Frau informierte die Polizeiwache Bobhud. Den Beamten sagte die Inderin, sie habe die Scheine vor einer Reise nach England von einer Börsenfirma in Indien erhalten, sie seien von der Urlaubsreise übrig geblieben. Die Polizei akzeptierte die Erklärung nicht, zumal die Frau beim Geldwechsel einen falschen Namen angegeben und ihren Reisepass nicht vorgelegt hatte.