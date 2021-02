In Thailand hat der Sommer begonnen

BANGKOK: Thailand ist offiziell in die Trockenzeit eingetreten, die nach Angaben des Meteorologischen Amtes vom letzten Samstag bis Mitte Mai andauern wird.

Der nordöstliche Monsunwind wird durch den warmen Südostwind ersetzt. Das signalisiert die Ankunft des Sommers. Die Temperaturen werden während der Trockenzeit bei mindestens 25 Grad liegen und am Tag stark ansteigen. Während des Frühsommers ist es in den nördlichen und nordöstlichen Regionen Thailands morgens noch kühl und in den Bergregionen wird es relativ kalt sein.