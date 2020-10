Pressekonferenz zum Corona-Massentest in der Provinz Tak. Foto: The Nation

TAK: Gesundheitsbehörden werden ab nächster Woche im Bezirk Mae Sot weitere 9.000 Menschen auf Covid-19 testen.

In der Vorwoche wurde ein verheiratetes Paar aus Myanmar, das in Mae Sot wohnt, positiv getestet. „Die beiden Patienten werden im Krankenhaus von Mae Sot behandelt und haben bisher keine Krankheitssymptome gezeigt“, informierte Dr. Rames Wongwilailuck, stellvertretender Leiter des öffentlichen Gesundheitswesens der Provinz Tak. Fünf weitere Familienmitglieder werden in den Quarantäneräumen des Krankenhauses überwacht.

Das Gesundheitsamt hat nach Bekanntwerden der Infektion etwa 4.000 Menschen testen lassen, bisher gab es keine positiven Ergebnisse. „In der nächsten Woche werden wir über 5.000 Menschen in Risikogebieten wie Einkaufszentren und in überfüllten Wohngebieten testen. Danach werden wir die Tests auf etwa 4.000 Beamte in den vier Distrikten Phang, Phob Phra, Mae Ramad und Tha Song Yang ausdehnen“, so Dr. Rames. Die Bezirke haben eine gemeinsame Grenze mit Myanmar.