Von: Redaktion DER FARANG | 06.07.19

PHETCHABUN: Die Polizei hat einen Deutschen festgenommen, der sein Visum überschritten hat und in seinem Heimatland wegen Diebstahls und Fälschung gesucht wurde.

Der 43-Jährige wurde diese Woche in Phetchabun festgesetzt, weil er sein Touristenvisum überschritten hatte, sagte der Immigrationschef Generalleutnant Sompong Chingduang am Freitag. Die Polizei erfuhr später, dass gegen ihn ein Haftbefehl von Interpol vorliegt wegen drei Diebstahlsvorwürfen und einer Urkundenfälschung in Deutschland. Der Gesamtschaden beläuft sich auf umgerechnet rund 16 Millionen Baht. Der Mann lebt seit drei Jahren in Thailand. Er heiratete eine Thailänderin und führte eine Bar in der Provinz Chaiyaphum, die er kürzlich schloss, bevor er nach Phetchabun floh. Der Deutsche wird ausgewiesen.