In Ketamin illegale Substanzen gefunden

Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.20

Foto: The Nation

CHACHOENGSAO: In den vor eineinhalb Wochen sichergestellten 11,5 Tonnen Ketamin sind illegale Substanzen gefunden worden. Das Büro für Betäubungsmittelkontrolle (ONCB) will jetzt Proben dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) übergeben.

Eine erste Untersuchung zeigte, dass es sich um Ketamin handelte, aber ein weiterer Test von 66 Säcken der Substanzen ergab, dass es sich um Trinatriumphosphat handelte. Deshalb wurden die anderen 406 Säcke untersucht. Laut dem Generalsekretär des ONCB, Wichai Chaimongkol, enthielten die Proben vier Substanzen Ketamin, Bromo-4-Methylpropiophenon, Natriumcarbonat und Trinatriumphosphat. Ketamine wurden in den 600 Säcken aus Taiwan versteckt, die als Trinatriumphosphat gekennzeichnet nach Thailand geschickt wurden.

Jeremy Douglas, der UNODC-Regionalvertreter, erklärte, seine Behörde werde an der Untersuchung teilnehmen und einige Exemplare zur Prüfung in ihr Labor bringen. Die Untersuchung wird am 24. November beginnen.