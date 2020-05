Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.20

Im Krankenhaus Hua Hin wird eine Cannabis-Abteilung in Betrieb genommen. Foto: Hua Hin Hospital

HUA HIN: Im Hospital Hua Hin wird am Freitag, 22. Mai, eine medizinische Cannabis-Klinik eröffnet.

Laut Krankenhausdirektor Dr. Niran Chantraku wird die Klinik an jedem zweiten und vierten Freitag eines Monats von 8.30 Uhr bis Mittag geöffnet sein: für Personen, die an Parkinson, schwer behandelbarer Epilepsie, Alzheimer, Krämpfen, Angstzuständen oder peripherer Neuropathie leiden und bisher mit der traditionellen thailändischen Medizin und moderner Medizin behandelt wurden und davon nicht profitierten. Ärzte, die sich auf Analgetika (Schmerzmittel) und chinesische Medizin spezialisiert haben, werden in der Klinik arbeiten.