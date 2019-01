Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.19

HUA HIN: Die Stadt will mit 1,2 Millionen Baht 1.200 Makaken sterilisieren, um die Population unter Kontrolle zu bringen.

Makaken am Berg Khao Takiab sind bei Touristen beliebt, die sie häufig füttern und Fotos machen. Doch die Population von 3.000 Makaken verursacht Chaos. Trotz der Sterilisation von 600 Affen hat deren Zahl in den letzten zwei Jahren zugenommen. Busaba Chokesuchart, Vizebürgermeister von Hua Hin, sagte am Freitag, die Stadt werde in diesem Jahr 1.200 Affen sterilisieren, beginnend mit 600 im Februar und weiteren 600 im Juli. Es kostet 1.000 Baht, um einen Affen zu sterilisieren. Zudem will die Stadt die Touristen auffordern, Affen nur an bestimmten Stellen zu füttern, um ein sauberes und hygienisches Umfeld zu gewährleisten.