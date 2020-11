In Buriram soll Cannabis angebaut werden

Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.20

BURIRAM: Die nordöstliche Provinz Buriram wurde vom Cannhealth Institute für ein Pilotprojekt zur Ernte von medizinischem Cannabis durch Privatleute ausgewählt. Die Gemeinde liegt in der Nähe eines Krankenhauses und umfasst zehn Häuser im Bezirk Khu Muang.

Jeder Haushalt darf in seinem Garten sechs Cannabispflanzen anbauen. Laut Dr. Kitti Losuwanrak, Direktor des Cannhealth Institute, dürfen für den Anbau nicht kontaminierte Erde und Wasser verwendet werden, da „wir nur qualitativ hochwertigen, chemikalienfreien Cannabis akzeptieren". Das Projekt sei Teil des Ziels, es normalen Bürgern zu ermöglichen, medizinischen Cannabis anzubauen. Allerdings muss das Projekt noch einige Hürden überwinden, um die Zustimmung der Regierung zu erhalten - eine davon ist die Genehmigung der Food and Drug Administration, da der Anbau von Cannabis immer noch illegal ist.

Die Gemeinde wurde ausgewählt, weil die Dorfbewohner das Interesse und die Fähigkeit zeigten, die Regeln des Gesundheitsministeriums zu befolgen. Im Falle einer Zustimmung wird die nordöstliche Provinz die erste im Land sein, in der die Menschen medizinischen Cannabis in ihren Häusern anbauen können, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Das Gesundheitsministerium will die Machbarkeit von selbst angebautem Cannabis beobachten, indem es dieses Pilotprojekt als Testfall sieht. Wenn das Ergebnis ermutigend ist, wird das Ministerium das Projekt auf andere Provinzen ausweiten. Kitti sagt, wenn der Test genehmigt werde, könnte der Anbau bis Anfang 2021 beginnen.