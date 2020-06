In Bangkok kann man einen Aufzug per FuÃŸ bedienen

BANGKOK: In einem Shoppingcenter in Bangkok kann man seit Kurzem den Aufzug per Fuß bedienen. Für jede Etage gibt es eine Pedale - ähnlich wie bei einem Schlagzeug. Man kann damit auch die Türen öffnen und schließen. Vom Center heißt es, man versuche so in Zeiten von Covid-19 Kontakte zu reduzieren.

Auch andere Geschäfte in Thailand haben freiwillige Sicherheitsmaßnhamen eingeführt, während sich das Land mit bisher rund 3.000 bekannten Corona-Infektionen weiter öffnet. In einigen Restaurants gibt es Plastiksichtschutz an den Tischen. Auf einigen Stühlen steht, dass man sich dort nicht hinsetzen darf - um genügend Abstand zu halten.

Inzwischen sind in Thailand auch Massagestudios wieder geöffnet. Gesichtsmassagen dürfen jedoch als Corona-Vorsichtsmaßnahme noch nicht angeboten werden. Und eine Person darf höchstens zwei Stunden massiert werden. Auch Fußball darf wieder gespielt werden - allerdings mit maximal zehn Zuschauern.