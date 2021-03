Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.21

BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt gehört zu den 7.000 anderen Städten weltweit, die ihre Bevölkerung aufrufen, am kommenden Samstag, 27. März, bei der Earth Hour 2021 für eine Stunde Lichter auszuschalten.

Auch die „Speak Up For Nature"-Kampagne, die am Samstag um 19 Uhr im Einkaufszentrum CentralWorld gestartet wird, steht im Zeichen dieser Aktion. Die Menschen können ihren Beitrag für die Erde leisten, indem sie von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr eine Stunde lang unnötige Lichter in ihren Häusern ausschalten und ihren Beitrag über die Hashtags #connect2earth, #SpeakUpForNature und #BangkokSustainability dokumentieren.

Die Lichter werden ab 20.30 Uhr für eine Stunde am Smaragd-Buddha-Tempel und am Grand Palace, am Wat Arun (Tempel der Morgenröte), am Sao Ching Cha oder an der Riesenschaukel, an der Rama VIII-Brücke und am Goldenen Berg oder Wat Saket ausgeschaltet. Außerdem gehen die Lichter an 126 Orten in der Stadt aus. Die Eigentümer von Gebäuden an 100 Straßen haben ebenfalls versprochen, sich an der Kampagne zu beteiligen. Bangkok beteiligt sich bereits seit 2008 an der Earth-Hour-Aktion. Letztes Jahr wurde durch eine Stunde Dunkelheit in der Hauptstadt der Stromverbrauch um 2.483 Megawatt reduziert, wodurch 1.219 Tonnen Kohlendioxid und 10,15 Millionen Baht eingespart wurden. Seit 2008 hat Bangkok an Kohlenstoff 12.227 Tonnen und 80,87 Millionen Baht an Stromkosten gespart.