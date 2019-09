Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.19

SAKHON NAKHON: Bei einem acht Stunden dauernden Einsatz haben Ranger am Sonntag einen wilden, im Schlamm versunkenen Elefanten befreit.

Ungefähr 30 Ranger aus dem Nationalpark Phu Phan befestigten mit Unterstützung von Dorfbewohner um 11 Uhr morgens Seile an Nimnuan, einer 49-jährigen, vier Tonnen schweren Jumbo-Dame. Um 19 Uhr hatten die Helfer es endlich geschafft, der Dickhäuter konnte in die Wildnis entlassen werden. Laut dem Gouverneur von Sakon Nakhon, Witthaya Chanchalong, mussten die Retter im Schlamm eine Spur aufbringen, um den Elefanten aus dem Schlammbecken zu ziehen. Sie legten mehrere Pausen ein, um Nimnuan eine Pause zu gönnen.



Nimnuan wurde am Sonntagmorgen im Schlamm gefangen gefunden. Parkwächter und Dorfbewohner sagten, dass der Elefant auf der Suche nach Bananen vom Berg Phu Phan heruntergekommen war und sich aufgrund seines hohen Gewichts in der weichen Erde verfangen hatte. Nimnuan wurde zwischen 2009 und 2010 im Rahmen eines Projekts Ihrer Majestät, Königin Sirikit, in den Wald entlassen, um Elefanten in die Wälder zurückzubringen.