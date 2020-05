Thailand schließt sich dem Wettbewerb nach einem Covid-19-Impfstoff an. Symbolfoto: Freepik

BANGKOK: Thailand hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, im nächsten Jahr zu den ersten Ländern der Welt zu gehören, die über einen Impfstoff gegen Covid-19 verfügen, nachdem die jüngsten Tests vielversprechende Ergebnisse erbracht haben.

„Premierminister Prayut Chan-o-cha hat uns angewiesen, die Entwicklung zu beschleunigen, damit die Thais genügend Impfstoffe zur Vorbeugung von Covid-19-Krankheit haben", sagte Suvit Maesincee, Minister für wissenschaftliche Forschung und Innovation im Hochschulbereich, in einer Pressekonferenz am Dienstag zur Entwicklung eines Impfstoffs. Nach Tests an Meerschweinchen werden nächste Woche Schlüsseltests mit Affen beginnen.

Das Forschungsteam und die thailändische Regierung haben bereits mit Pharmaherstellern in den USA und Kanada Kontakt aufgenommen, um die erste Charge von Impfstoffen für Tests an Menschen herzustellen. Der Impfstoff gegen das Coronavirus könnte für Thais im nächsten Jahr verfügbar sein.

In Thailand gibt es mehrere solcher Impfstoffprojekte. Das vom Minister erwähnte Projekt wird gemeinsam von Experten des Exzellenzzentrums für Impfstoffforschung und -entwicklung der Chulalongkorn-Universität, des National Vaccine Institute und der Abteilung für Medizinische Wissenschaften entwickelt. Das Forscherteam verwendet die mRNA-Technologie, die eine neue Methode zur Entwicklung des Impfstoffs ist, sagte der Minister. Andere Institutionen im Land entwickeln ebenfalls gesondert Impfstoffe, wobei einige derzeit Tests an Tieren durchführen.