Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.19

BANGKOK: Drei Beamte der Immigration, zwei weitere Thais und ein Nigerianer wurden wegen Betrügereien mit gefälschten Visa festgenommen.

Die Verhaftung erfolgte nach der Festnahme einer 34 Jahre alten Frau aus Kamerun wegen illegaler Einreise nach Thailand. In ihrem Reisepass entdeckte die Immigration gefälschte Visastempel. Die weiteren Ermittlungen führten zu den sechs verhafteten Personen. Der 34-jährige Nigerianer fungierte als Agent, kontaktierte Ausländer und bot ihnen gefälschte Visa für 30.000 bis 40.000 Baht an. Die Liste der Kunden leitete er an die drei Immigrationsbeamten im Alter von 31, 39 und 47 Jahren weiter. Festgesetzt wurden zudem fünf Ausländer – drei Nigerianer, einer aus Südafrika und einer aus der Elfenbeinküste -, weil sie in ihren Pässen gefälschte Visa hatten. Alle fünf arbeiteten in Sprachschulen.