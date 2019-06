Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.19

BANGKOK: Die Immigration hat in den letzten Tagen mehrere Ausländer wegen unterschiedlicher Straftaten festgenommen.

Der Leiter der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingdoung, erläuterte am Freitag vier aktuelle Fälle. Im ersten Fall wurde ein Brite - von den britischen Behörden wegen Drogenhandels gesucht - vor der britischen Botschaft in Bangkok festgenommen. Sein Visum wurde widerrufen, die Auslieferung in sein Heimatland eingeleitet. Ein Südkoreaner, der in seinem Heimatland wegen Online-Glücksspiels und Geldwäsche gesucht wird und im April nach Thailand geflohen war, wurde diese Woche geschnappt. Im dritten Fall wurde ein 26-jähriger Iraner festgenommen, der als Musik-DJ in einem Club an der Bangkoker Royal City Avenue arbeitete. Sein Visum war abgelaufen, er wird zudem angeklagt, ohne Erlaubnis in Thailand gearbeitet zu haben.

Am Donnerstagabend verhaftete die Polizei sieben chinesische Frauen, die in einer Karaoke-Bar an der Soi Ratchadapisek 18 im Stadtteil Huai Kwang chinesische Gäste unterhielten und mit ihnen Alkohol tranken. Der Begleitservice kostete 5.000 Baht, davon gingen 3.000 Baht an die Frau und 2.000 Baht an den Barbesitzer. Die sieben Frauen hatten Touristenvisa, aber keine Arbeitserlaubnis. Der 51 Jahre alte thailändische Barbesitzer wurde ebenfalls festgenommen.