Von: Björn Jahner | 19.07.20

PATTAYA: Die Chonburi Immigration bietet ihren Kunden neu an, über „QueQ“ ein virtuelles Warteticket zu lösen.

„QueQ“ ist eine App Warteschlangen-Management, die von immer mehr Behörden und Banken in Thailand zur effektiveren Steuerung des Publikumsverkehrs genutzt wird, um Überfüllungen in den Filialen zur Corona-Prävention zu vermeiden. Zudem ist es viel angenehmer, in einer virtuell erzeugten, anstatt in einer realen Warteschlange anzustehen. Für den passenden Termin werden pro Tag mehrere Zeitfenster zur Auswahl angeboten.

Das Lösen eines virtuellen Warteschlangentickets erfolgt in fünf Schritten:

1. „Bank / Service“ auswählen.

2. „Service Location“ auswählen (in diesem Fall „Chonburi Immigration“).

3. Auf „Next“ klicken.

4. „Queue Ticket“ erhalten.

5. „Confirm“ zur Bestätigung klicken.

„QueQ – No More Queue Line“ steht kostenlos bei Google Play und im App Store zum Download bereit. Infos auf der Webseite der Chonburi Immigration.