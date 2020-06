Stau vor einer Unfallstelle zur Reisezeit in Vor-Corona-Zeiten. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Monat Mai gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent zurückgegangen.

Wie die Highway-Behörde am Montag mitteilte, gab es im Mai 1.042 Unfälle mit 175 Toten und 776 Verletzten. Bei den Verletzten gab es einen Rückgang um 29 Prozent, allerdings stieg die Zahl der Toten um 17 Prozent.

Hauptunfallursachen waren Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung (728 Mal oder 70 Prozent), Überholen im Nahbereich (95 Mal oder 9 Prozent) und Einnicken am Lenkrad (65 Mal oder 6 Prozent). Die Regionen mit der höchsten Zahl an Unfällen sind der Nordosten (23 Prozent), gefolgt vom Norden (22 Prozent) und Süden (14 Prozent). Bei der Aufteilung nach Provinzen liegt Bangkok an der Spitze, gefolgt von Nakhon Ratchasima und Chonburi. Für die nächsten Wochen hat die Highway-Behörde verstärkt Geschwindigkeitskontrollen angekündigt.