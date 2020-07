Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.20

BANGKOK: Der Minister für Tourismus und Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, geht davon aus, dass ausländische Touristen ab August wieder einen Strandurlaub in Thailand buchen können. Die Regierung arbeite mit ausgewiesenen Reisezielen zusammen und plane unter dem „Reise-Blasen“-System Ausländern die Einreise zu genehmigen.

Laut Phiphat soll die erste Gruppe internationaler Urlauber die Reiseziele auf einer Quotenbasis besuchen, abhängig von der Kapazität des Gesundheitswesens in jeder Provinz. Fünf Reiseziele in drei Provinzen werden für Pilotprojekte derzeit diskutiert, um die Fähigkeit des Tourismussektors zur Bewältigung eines Coronavirus-Ausbruchs zu testen: Phuket, Koh Phi Phi in Krabi, Koh Samui, Koh Phangan sowie Koh Tao in Surat Thani. Internationale Flüge aus Ländern, die mit der thailändischen Regierung ein Abkommen über „Reise-Blasen“ abschließen, sollen direkt in diese Provinzen fliegen.

Wenn sich dieses Modell im August als erfolgreich erweisen sollte, könnte Thailand die für internationale Touristen verfügbaren Reiseziele auf andere Provinzen ausweiten, unterstreicht der Minister. Selbst mit der schrittweisen Wiedereröffnung für den internationalen Markt dürfe die Gesamtzahl der ausländischen Touristen in diesem Jahr 10 Millionen nicht überschreiten.