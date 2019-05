Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.19

PHANG-NGA: Zwei 70 Jahre alte Italiener warten seit drei Wochen in Untersuchungshaft auf ihre Gerichtsverhandlung. Sie waren am 17. April beim illegalen Fischfang im Nationalpark vor der Insel Huyong festgenommen worden.

Ebenfalls verhaftet wurden der Bootskapitän und der Reiseleiter zusammen mit dem Bootsmechaniker und einem Crewmitglied aus Myanmar. An Bord wurden 115 Fische beschlagnahmt, unter anderem Kegelbarsche, Barrakudas und Schaufelwels. Die gefangenen Fische wogen 46,5 kg und hatten einen Wert von 9.300 Baht. Parkbeamte konfiszierten das Boot „Nicola“ und alle Gegenstände an Bord im Wert von 2,1 Millionen Baht als Beweismittel für das illegale Fischen. Oberstleutnant Korkiet Boonrod von der Polizei in Kuraburi bestätigte den „Phuket News“, dass alle sechs Männer immer noch in Untersuchungshaft sind und noch keine Anklagen erhoben wurden. Sie werden bis zum Abschluss der Untersuchung im Provinzgericht Phang-nga festgehalten und nicht auf Kaution freigelassen.