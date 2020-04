Illegales chinesisches Casino an der 2nd Road ausgehoben

Sich während des nationalen Notstandes und der nächtlichen Ausgangssperre in einem illegalen Casino aufzuhalten, ist wohl so ziemlich das Dümmste, das man machen kann. Archivbild: Fotolia.com

PATTAYA: Kurz nach dem Einsetzen der nächtlichen Ausgangssperre stürmte die Polizei Donnerstagnacht ein chinesisches Restaurant an der Second Road, unweit der Short-Time-Gasse Soi 6, um ein illegales Casino auszuheben.

Die Polizisten wurden von Beamten einer Spezialeinheit gegen transnationale Kriminalität begleitet und stießen im ersten Stockwerk des Fu Manow Chinese Restaurant auf ein Dutzend Menschen, die dem Glücksspiel frönten. Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis aus der Bevölkerung erhalten, dass sich über dem Restaurant ein geheimer VIP-Bereich befinden soll, in dem Glücksspiele angeboten werden. An Ort und Stelle festgenommen wurden sieben chinesische Männer, zwei thailändische Frauen und eine russische Frau, die auf frischer Tat beim Glücksspiel erwischt wurden. Dem chinesischen Besitzer (50) des Lokals werden mehrere Anklagepunkte zur Last gelegt: Das Anbieten von Glücksspielen, was gegen thailändisches Recht verstößt, die Verletzung des thailändischen Notstandserlasses sowie den Verstoß gegen die Ausgangssperre, da er sich während dem Einsatz nicht zu Hause befand. Möglicherweise kommen weitere Anklagepunkte hinzu, so die Ermittler.

Die zehn Spieler werden ebenfalls mit erheblichen Anklagepunkten konfrontiert, die sich auf die Verletzung des Notstandserlasses, der Teilnahme an illegalen Glücksspielen und Verstößen gegen die Ausgangssperre beziehen. Polizeichef Khemmarin Pissamai warnte die Einwohner Pattayas, dass Personen, die gegen den Notstandserlass verstoßen und weiterhin Versammlungen und Partys abhalten, mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden.Verstöße gegen das Notstandsdekret werden mit einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht und bis zu zwei Jahren Gefängnis geahndet.