Blick auf den Grenzfluss Mekong in Chiang Saen. Foto: Jahner

CHIANG RAI/TAK: Achtzehn chinesische Staatsangehörige, denen vorgeworfen wird, illegal nach Thailand eingereist zu sein, wurden am Dienstag in einem Restaurant im Bezirk Chiang Saen der Provinz Chiang Rai im hohen Norden des Königreichs festgenommen, in dem sie Zuflucht gesucht hatten.

Generalleutnant Sompong Chingduang, Kommissar der Einwanderungsbehörde, informierte die Presse, dass die Festnahme aufgrund eines Hinweises erfolgte und dass die Gruppe illegal über Laos nach Thailand eingereist sei. Die Ausländer wurden wegen illegalen Grenzübertritt und einem Verstoß gegen die Notverordnung zur öffentlichen Gesundheit angeklagt.

In der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand hat die Polizei unterdessen einen Thailänder festgenommen, der 30 myanmarische Staatsangehörige nach Thailand eingeschleust haben soll. Er sagte gegenüber der Polizei aus, dass er die Ausländer von einem vereinbarten Treffpunkt im myanmarisch-thailändischen Grenzgebiet abgeholt hatte, um sie zu einem zentralen Ort in der Provinz zu bringen. Ein Landsmann soll ihn für die Tat angeheuert haben.