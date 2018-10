WIEN (dpa) - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat die Aufforderung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zur Überprüfung eines «geheimen Atom-Lagerhauses» im Iran zurückgewiesen. «Die IAEA nutzt alle relevanten und vorhandenen Informationen für ihre Aufklärungsarbeit, aber sie nimmt nicht alle Informationen für bare Münze», wurde IAEA-Chef Yukiya Amano am Dienstag in einer Mitteilung zitiert. «Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass die IAEA im Rahmen ihrer bestehenden Aufklärungsarbeit Inspektoren nur zu Gebäuden und Orten schickt, wenn es notwendig ist.»

Netanjahu hatte am vergangenen Donnerstag bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung den Iran beschuldigt, in Teheran ein «geheimes Atom-Lagerhaus» im Rahmen seines Nuklearprogramms zu unterhalten. In den vergangenen Wochen habe die Regierung daraus 15 Kilogramm radioaktives Material entfernt und in der Hauptstadt verteilt, sagte Netanjahu. Die IAEA hatte er aufgefordert, die Stätte zu untersuchen. «Was der Iran versteckt, wird Israel finden», sagte Netanjahu. Der Iran dementierte die Vorwürfe. Außenamtssprecher Bahram Ghassemi sagte, dass er eine «Show mit solch grundlosen und lächerlichen Vorwürfen» erwartet hatte.

Der israelische Ministerpräsident bekräftigte seine Aufforderung an die IAEA, den von ihm präsentierten Ort zu untersuchen. «Es gibt keinen Grund zu warten», erklärte das Büro von Netanjahu am Dienstag. Die Atomenergiebehörde sollte unverzüglich Inspektoren entsenden. Es werde sich zeigen, dass sich die Worte Netanjahus als wahr herausstellen.