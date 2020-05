Written by: Redaktion (dpa)

MALE: Knapp Tausend Touristen, darunter auch mehrere Deutsche, sind immer noch auf den Malediven gestrandet. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von der Tourismusbehörde des Inselstaates. Rund 180 dieser Urlauber hätten zeitweise am Flughafen ausgeharrt und auf Flüge Richtung Heimat gehofft. Da es zurzeit aber nur Evakuierungsflüge gebe, hätten sie maledivische Behörden in einem Hotel untergebracht - kostenlos. «Es wäre schlecht für unser Image, wenn wir sie hätten rumsitzen lassen», sagte der Direktor der Tourismusbehörde, Mohamed Hassan. In das Hotel hätten sie auch einige Touristen gebracht, die sich teure Hotels inzwischen nicht mehr leisten könnten.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, dass sich derzeit noch eine niedrige zweistellige Zahl von Deutschen auf den Malediven befinde. Die meisten von ihnen hielten sich dort aber längerfristig auf. Aus den Malediven habe es im Rahmen der Rückholaktion für gestrandete Deutsche zwei Ausreisemöglichkeiten gegeben - eine auf einem Charterflug der Reiseveranstalter im März und eine auf einem von der Bundesregierung gecharterten Sonderflug aus Sri Lanka im April. Insgesamt seien rund 85 Deutsche ausgeflogen worden.