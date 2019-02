Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.19

KRABI: Ein Rudel Straßenhunde hat am späten Mittwochnachmittag am Strand Ao Nang einen fünf Jahre alten finnischen Jungen angegriffen und schwer verletzt.

Als Rettungssanitäter am Unfallort eintrafen, sahen sie Bisswunden am ganzen Körper des schreienden Jungen. Sanitäter leisteten erste Hilfe und brachten das Kind in das Krabi Nakarin International Hospital. Dort soll es mindestens drei Tage bleiben. Der Vater berichtete, etwa fünf Hunde hätten seinen am Strand spielenden Sohn angegriffen. Einheimische seien sofort herbeigeeilt, um die Hunde zu verjagen und Vater und Sohn zu helfen. Krabis Gouverneur hat nach der Attacke auf den finnischen Jungen angeordnet, alle Straßenhunde vom Strand Ao Nang zu vertreiben. Ein Strandverkäufer sagte „The Thaiger“, Hunde hätten bereits viele Touristen gebissen, vornehmlich Kinder. Im letzten Monat erlitt ein siebenjähriger Junge schwere Verletzungen, als er in der Nähe der Sarasin-Brücke in Phang-nga von mehreren Hunden angegriffen wurde.