FRANKFURT/MAIN (dpa) - Drogenspürhunde am Frankfurter Flughafen haben in Gepäckstücken Drogen mit Millionenwert entdeckt - in Babynahrung.

Die Kuriere aus Südamerika seien am 24. und 26. Januar bei der Einreise vorläufig festgenommen worden, teilte der Zoll am Freitag mit. Der erste hatte 12 Kilogramm Kokain dabei, der zweite 15 Kilogramm. «In beiden Fällen fand der Zoll das Rauschgift im Reisekoffer der Männer, jeweils in 15 Dosen mit Babynahrung versteckt», hieß es weiter.

Der Schwarzmarktwert des Rauschgifts beläuft sich laut Zoll insgesamt auf rund eine Million Euro. Solche Mengen finde der Zoll sonst eher in Großfracht, sagte eine Sprecherin. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.