Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.19

SONGKHLA: Mitarbeiter einer Bohrinsel haben 130 Meilen vor der Küste Thailands eine Hündin aus dem Meer gerettet.

Arbeiter bemerkten im Golf von Thailand den Kopf des Tieres, der aus den Wellen ragte. Die erschöpfte Hündin schwamm auf sie zu und suchte zwischen den rostigen Metallstangen der Bohrinsel im Golf von Thailand Zuflucht. Die Arbeiter ließen ein Seil ins Meer und zerrten sie in Sicherheit. Sie blieb zwei Nächte auf der Bohrplattform, während ein spezieller Käfig geschweißt wurde und das Personal ihr Essen und Wasser gab. Seine Retter nannten sie Boonrod was so viel wie Überlebender heißt. Offenbar war die Hündin von einem Fischtrawler ins Meer gefallen, berichtet die „Bangkok Post“.