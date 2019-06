HUA HIN: Im königlichen Seebad laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Ab Freitag wird am Strand wieder zwei Tage lang gegroovt, gejammt und experimentiert, was das Zeug hält.

Hua Hin feiert 15 Jahre Jazz am Strand

Tanes Petsuwan, stellvertretener TAT-Gouverneur für Marketing Communications (6. V. r.), informierte auf einer Pressekonferenz über die diesjährigen Festivalhöhepunkte. Foto: TAT

Das Hua Hin Jazz Festival feiert in diesem Jahr sein 15. Jubiläum und hat sich seit seinem Bestehen zu einer der bemerkenswertesten Musikveranstaltungen des Landes entwickelt, die von der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) und Thai Airways International (THAI) gesponsert wird.

Zwei Tage Jazz in all seinen Facetten

Auf zwei Bühnen am Strand und in verschiedenen Locations in der Stadt werden in diesem Jahr mehr als 50 Konzerte erfolgen. Live auf der Bühne stehen bekannte internationale und lokale Musiker wie New York Round Midnight, The Shanghai Sister, The Waltz, T-Bone, J.Jazz Super Project, Beets Brothers, Deborah Brown, Mitch Frohman, Richard Jackson, Denzo Hines, Filo Machado, Jirapan Ansvananda, Pom Autobahn, Viyada Komarakul Na Nakorn, Patchara Dela, Izaline Calister, ETC und T-Bone. Als Hauptmerkmal der beliebten Veranstaltung gilt auch diesmal, dass sämtliche Stilistiken vertreten sein werden, von Latin Jazz über Fusion Jazz, Jazz Bigband bis hin zu R&B, Reggae und Ska.

Das Hua Hin Jazz Festival findet am Freitag, 7. Juni und Samstag, 8. Juni am Strand von Hua Hin statt. Die Konzerte finden zwischen 17 Uhr und Mitternacht statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der TAT.