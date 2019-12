Hua Hin feiert ins neue Jahr rein

HUA HIN: Das alte Jahr neigt sich dem Ende entgegen und auch in Hua Hin wird ins neue reingefeiert.

Blúport Happy Festival

Gleich vier Tage lang wird im Blúpark der Shopping Mall Blúport Huahin an der Phetkasem Road dem neuen Jahr 2020 auf dem allabendlichen „Blúport Happy Festival“ entgegengefeiert. Live auf der Bühne stehen bekannte thailändische Bands und Künstler, weshalb die Veranstaltung wohl besonders ein jüngeres Publikum anziehen dürfte. An derzeit absolut angesagten Food Trucks wird eine große Auswahl an Speisen und Getränken angeboten.

Sa., 28. Dezember, 20 Uhr: Two Popethorn

Two Popethorn So., 29. Dezember, 20 Uhr: Da Endorphine

Da Endorphine Mo., 30. Dezember, 20 Uhr: The Palace / Au Haruthai

The Palace / Au Haruthai Di., 31. Dezember, 22.30 Uhr: Sincharoen Brothers /Bird & Heart

Der Eintritt ist frei, weitere Infos auf Facebook.

Ort: Blúport Huahin, Phetkasem Road, Hua Hin. Standort auf Google Maps.

Count Down Party

​Die garantiert nasseste Countdown-Party des königlichen Seebads wird am Montag, 30. Dezember im Wellenbad des Erlebnisbades Vana Nava Water Jungle veranstaltet, auch wenn der eigentliche Countdown erst einen Tag später ansteht!

Und die Besucher können sich sicher sein – es wird heiß! Ordentlich einheizen werden den Partybesuchern die angesagtesten thailändischen Hip-Hop-Acts der Stunde und DJs:

Twopee Southside,

UrboyTJ

Oganic

Highhot

D Gerrard

Tickets kosten 600 Baht pro Person (inkl. 3 Drinks), weitere Infos auf Facebook.