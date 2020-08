Hua Hin, Cha-am und Pattaya Ziele für Strandurlaube

Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.20

THAILAND: Nach der Online-Hotelbuchungsplattform Booking.com sind derzeit die Strände in Hua Hin, Cha-am und Pattaya die beliebtesten Ziele für thailändische Touristen.

Hua Hin und Cha-am werden zwar vor Pattaya aufgelistet, aber nur, weil Pattayas Strände in fünf Zielen unterteilt wurden. Hua Hin liege vorne, weil die Auswahl an Unterkünften in allen Preisklassen groß sei, heißt es bei „Thai Rath“. Viele Thailänder würden sich für Hotels in der Nähe ihres Wohnortes entscheiden, um nicht zu viel Geld für Reisen auszugeben.

Die Top Ten nach Booking.com:



1. Hua Hin



2. Cha-Am



3. Zentral-Pattaya



4. Jomtien Strand



5. Bang Saen



6. Nordpattaya



7. Jomtien



8. Khanom (Nakhon Sri Thammarat)



9. Südpattaya



10. Koh Samet