PATTAYA: Die britische Variante des SARS-CoV-2-Virus hat in Pattaya für einen rasanten Anstieg der Corona-Neuinfektionen gesorgt, weshalb die öffentlichen Krankenhäuser derzeit aus allen Nähten platzen, um Risikopersonen auf Covid-19 zu testen. Unter ihnen befinden sich auffallend viele Personen im Alter von Mitte 20 bis Ende 30, wie eine anonyme Quelle aus dem Gesundheitswesen gegenüber dem Magazin DER FARANG berichtet. Dies lässt die Vermutung aufkommen, dass Diskotheken, Nachtclubs und andere Unterhaltungsbetriebe hauptverantwortlich für die jüngste Virusverbreitung in der Ostküstenmetropole sind.

Dass diese Vermutung nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, darauf deuten auch die in regelmäßigen Abständen aktualisierten Zeitstrahl-Informationen der Behörde für öffentliche Gesundheit der Provinz Chonburi hin, zu der auch Pattaya gehört. In der sogenannten Corona-Timeline werden alle Orte und Zeiträume bekanntgegeben, an denen Covid-19-Fälle offiziell verzeichnet wurden. Personen, die diese Orte zu den angegebenen Zeiten besucht haben, werden um eine telefonische Kontaktaufnahme mit den Gesundheitsbehörden (Tel.: 038-119.777 / tgl. v. 08.30 bis 21.00 Uhr) für die Durchführung eines Covid-19-Tests gebeten. Risikopersonen werden aufgefordert, ihren Gesundheitszustand zu überwachen und sich in strikte Selbstisolation zu begeben.

Da sich auf der „Corona-Timeline“ gleich mehrere Lokalitäten befinden, die auch bei Expats und Touristen beliebt sind (Anm. d. Red.: in der Liste unterstrichen ), sollten die Infos der Timeline besonders auch von ausländischen Urlaubern und Residenten zur Kenntnis genommen werden, die sich in der jüngsten Vergangenheit in Pattayas Nachtleben aufgehalten haben. Dies gilt ebenfalls für Personen, die zwar selbst keinen dieser Orte im aufgeführten Zeitraum besucht haben, aber in regelmäßigem Kontakt mit Risikopersonen stehen. Dazu gehören sowohl enge Freunde/-innen als auch Partner/-innen, die den Angeboten des Nachtlebens nicht abgeneigt sind sowie natürlich auch in der Sexbranche tätige Personen, insbesondere sogenannte Freelancer, die in den Diskotheken der Stadt auf Kundenfang gehen. Die Covid-19-Hotspots beschränken sich selbstverständlich nicht nur aufs Nachtleben, sondern umfassen auch Shopping Malls, Gastronomiebetriebe etc.

Corona-Timeline Pattaya:*

• 808 Club Pattaya , Walking Street, 1. April bis 10. April 2021.

• A La Turca , CentralFestival Pattaya Beach, Beach Road, 10. April 2021 von 11.00 Uhr bis Mittag.

• Apollo 29 Club, Third Road, 1. bis 9. April 2021 von 19.00 bis 01.00 Uhr.

• Ban Buffet BBQ Pattaya, Third Road, 11. April 2021 von 21.00 bis 22.00 Uhr.

• Bone Pattaya , Soi Phettrakul, 1. bis 9. April 2021.

• Cetus Club Pattaya, The Avenue Pattaya, Second Road, 1. bis 9. April 2021.

• Chef Mookata Buffet Kom Tee Din (Hauptfiliale), 7. April 2021 von 20.00 bis 21.00 Uhr.

• Corona Bar , Soi LK, 7. April 2021 von 20.00 bis 22.00 Uhr.

• Crystal Club A-GoGo , Soi LK, April.

• Den Duang Pork BBQ Restaurant, Soi Bongkoch, 7. April 2021 von 22.30 Uhr bis Mitternacht.

• Duna Cafe (ดูนาคาเฟ่), Huay Yai, 2. April 2021 von 16.30 bis 18.00 Uhr und 4. April 2021 von 16.00 bis 16.30 Uhr.

• Easy Health Restaurant , Third Road, 10. April 2021 von 15.00 bis 16.00 Uhr.

• Edge Restaurant (14. Stock), Hilton Pattaya, Beach Road, 15. April 2021 von 20.30 bis 22.00 Uhr.

• Fai Fair Snooker Club, Samed-Unterbezirk, 11. April 2021 von 22.00 bis 02.30 Uhr.

• Fantasy Lounge , Soi Bua­khao, 3. bis 9. April 2021 von 22.00 bis 01.00 Uhr.

• Foxy Bar , Beach Road Soi 6, 8. April 2021 von 19.00 bis 20.00 Uhr.

• Fraser’s Sports Bar & Pub , Thappraya Road, 3. April 2021 von 14.30 bis 17.00 Uhr.

• Gosh Restaurant & Winery , Na-Jomtien, 14. April 2021 von 15.00 bis 17.00 Uhr.

• Grillicious By Beirut , Terminal 21, North Pattaya Road, 9. April von 11.00 Uhr bis Mittag.

• Gulliver's Traveller's Tavern , Beach Road, 1. bis 9. April 2021.

• Hachiban Ramen Restaurant, CentralFestival Pattaya Beach, Beach Road, 11. April 2021 von 14.00 bis 15.00 Uhr.

• Hooters Pattaya , Beach Road, 12. April 2021 von 15.00 bis 16.00 Uhr.

• Infinity A-GoGo , Walking Street, April.

• Insomnia , Walking Street, April.

• Job Jab BBQ Pork Restaurant, Soi Boon­sampan, 14. April 2021 von 19.00 bis 21.00 Uhr.

• Kao-Klom Pub & Restaurant, Third Road, 4. und 5. April 2021 von 22.00 bis 23.00 Uhr.

• Khun Bee Fresh Rice Noodle (nahe Mueang 11 School), 4. April 2021 von 13.00 bis 14.00 Uhr.

• La Baguette French Bakery , Thappraya Road, 12. April 2021 von 12.00 bis 14.00 Uhr.

• Lust on Soi 6 , Beach Road Soi 6, 9. April von 16.30 bis 20.30 Uhr.

• Mac Pork BBQ Restaurant, South Pattaya, 8. April 2021 von 03.30 bis 04.00 Uhr.

• Mee Dee Jaew Horn Pattaya Restaurant, Third Road Soi 10, 8. April 2021 von Mitternacht bis 01.00 Uhr.

• Mod’s Bar, Beach Road Soi 6, 9. April 2021 von 19.00 bis 23.00 Uhr.

• Moo Pla Ra Ratchadamnern Pattaya Branch, Phon Prapa Nimit Road, 10. April 2021 von 18.00 bis 19.00 Uhr.

• Moom Aroi Restaurant , Na-Jomtien, 14. April 2021 von 20.00 bis 22.00 Uhr.

• Mushroom Cafe, Na-Jomtien, 15. April 2021 von 12.00 bis 14.00 Uhr.

• Naa Chiang Samaesarn Somtam Restaurant, Sattahip, 5. April 2021 von 17.00 bis 19.00 Uhr und 12. April 2021 von 15.00 bis 17.00 Uhr.

• Palace A-GoGo , Walking Street, 9. April 2021 von 19.00 Uhr bis Mitternacht.

• Pattaya City Police Station , Beach Road Soi 9, 6. und 9. April 2021 von 13.00 bis 16.00 Uhr.

• Pin-Up A-GoGo , Walking Street, 1. bis 9. April 2021 von 19.00 bis 01.00 Uhr.

• Poong Kang Pork BBQ Restaurant, Soi Khao Noi, 14. April 2021 von 19.30 bis 23.00 Uhr.

• Prime Burger Pattaya , Soi Buakhao, 9. April 2021 von 19.00 bis 20-.00 Uhr.

• Provincial Court , Thap­praya Road, 6. bis 15. April 2021 von 08.00 bis 16.30 Uhr.

• Pupen Seafood Restaurant, Na-Jomtien, 13. bis 14. April 2021 von 20.00 bis 22.00 Uhr.

• Queen Club A-GoGo Bar , Soi LK Metro, 1. bis 9. April 2021 von 18.00 bis 02.00 Uhr.

• Rai Pa-Meaw Cafe, Huay Yai, 8. April 2021 von 12.00 bis 15.00 Uhr.

• Rom Pho BBQ Pork Restaurant, Siwanatnakron Market, Sattahip, 4. April 2021 von 18.30 bis 21.30 Uhr und 7. April 2021 von 18.00 bis 20.00 Uhr.

• Sands Cafe Pattaya , Pratumnak Hill, 14. April 2021 von 19.00 bis 22.00 Uhr.

• Sugar Baby A-GoGo , Walking Street, 5. April 2021 von 19.00 bis 03.00 Uhr.

• Tenghung Tomdiiz Club Pattaya, Rung Land South Pattaya Village, 7. April 2021 von 20.00 bis 03.00 Uhr und 9. April von 20.00 Uhr bis Mitternacht.

• The Box 69 Club Pattaya, 1. bis 9. April 2021.

• The Chocolate Factory Pattaya , 10. April 2021 von 15.00 bis 16.00 Uhr.

• The Garden 168, 1. bis 9. April 2021.

• The Sky Gallery Pattaya , Soi Rajchawaroon, Pratumnak Hill, 12. April 2021 von 18.00 bis 22.00 Uhr.

• Trench Town Rasta Bar , Soi Buakhao, 1. bis 9. April 2021 von 19.00 Uhr bis Mitternacht.

• Umami Chill Buffet Restaurant, Soi Khao Talo, 14. April 2021 von 17.00 bis 22.30 Uhr.

• Van Pattaya–Sakaeo am 13. April 2021, Abfahrt 08.00 Uhr.

• Van Sakaeo–Pattaya am 14. April 2021, Abfahrt 09.00 Uhr.

• Version Pub Pattaya (New Version Pub Pattaya), Soi Regional Land, 1. bis 10. April 2021.

• Wat Chong Lom, Naklua, 12. April 2021 von 10.00 Uhr bis Mittag.

(* alle Angaben ohne Gewähr / kein Anspruch auf Vollständigkeit)