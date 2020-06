Hotels sollen mit Preisnachlässen um Gäste werben

Von: Redaktion DER FARANG | 02.06.20

Essensbestellung in Corona-Zeiten in einem Bangkoker Hotel. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Hotels landesweit werden diesen Monat wieder an den Start gehen. Da die Buchungen sehr niedrig sind, drängt die Präsidentin des Thailändischen Hotelverbandes (THA), Suphawan Thanomkiatphum, die Hoteliers zu verstärkten Werbeaktionen.

Die meisten Hotels werden sicherlich erst im Juli wieder öffnen, wenn mehr Thais den Schritt in den Tourismus wagen. Die Präsidentin rät zu erheblichen Preisnachlässen sowohl im Juni als auch im Juli, um Gäste anzuziehen. Sie begrüßt den Plan der Regierung, Zimmerrabattcoupons zur Förderung des Tourismus einzusetzen. Die Tourismusbehörde müsse entscheiden, ob im Rahmen dieser Kampagne die Coupons an die Öffentlichkeit ausgehändigt oder Bargeld in ein System eingezahlt werde.

Die Direktorin der Asset World Corporation, Wallapa Traisorat, hat bei einer Rabattkampagne mit den Namen „Bangkok Holidays Lifestyle" und „A Gift of Happiness" den Preis ihrer Zimmer im Athenee Hotel und Bangkok Marriott Hotel von rund 5.000 auf 1.000 Baht gesenkt. Im ermäßigten Preis ist das Frühstück nicht inbegriffen.