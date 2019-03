Von: Björn Jahner | 08.03.19

BANGKOK: Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten am Ufer des Chao-Phraya-Flusses auf eigene Faust erkunden können Bangkok-Besucher ab sofort mit dem neuen Hop-on-Hop-off-Service des Chao Phraya Tourist Boat.

Dabei handelt es um ein Tochterunternehmen des lange etablierten Chao Phraya Express Boat Service, der etwa 100 Millionen Baht investierte, um Touristen Stadtrundfahrten auf dem Wasser anzubieten. Wie auch bei den bewerten Hop-on-Hop-off-Angeboten an Land, die in fast jeder Touristenmetropole der Welt angeboten werden, löst man ein Tagesticket das für beliebig viele Fahrten und Stopps berechtigt. Angeboten werden ein Tagespass für die Nutzung zwischen 9 und 17.30 Uhr sowie ein Abendpass für die Nutzung zwischen 15 und 20.30 Uhr für je 200 Baht. Ein Kombiticket, das sowohl tagsüber als auch abends genutzt werden kann, kostet 300 Baht.



Die knallblauen Boote haben eine blaue Flagge am Heck und weisen große „Hop on Hop Off“-Zeichen auf beiden Seiten auf. Sie bieten 190 Sitzplätze im klimatisierten Innenbereich sowie im Freien auf dem Oberdeck und sind mit Wi-Fi ausgestattet, das von den Fahrgästen kostenlos genutzt werden kann. Mit an Bord ist ein englischsprachiger Guide. Ab dem Saton-Pier an der Taksin-Brücke werden alle Touristenattraktionen am Fluss angesteuert inklusive Iconsiam, Lhong 1919, Ratchawong, Pak Khlong Talat, Wat Arun, Tha Maharaj, Thon Buri Railway Station und Phra Arthit. Ti­ckets sind an allen Anlegestellen erhältlich, an denen das Boot stoppt oder auch online auf der Webseite.