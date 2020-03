BANGKOK: Der Autobauer Honda hat die Produktion in seinen beiden Werken wegen der Coronaviruskrise bis zum 30. April eingestellt.

Honda Automobile gab in einer Erklärung bekannt, es habe seine Produktionsstätten in den Provinzen Ayutthaya und Prachinburi geschlossen, damit die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten bzw. die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus befolgen können. Die Pandemie habe einen Marktabschwung verursacht. Die Inlandsverkäufe der Autobranche seien im Februar zum neunten Mal in Folge um 17,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 68.271 Fahrzeuge eingebrochen. Der Verband der thailändischen Industrie (FTI) hat seine Prognose für den Inlandsabsatz 2020 um 50.000 auf 950.000 Fahrzeuge gesenkt.