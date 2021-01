Von: Björn Jahner | 24.01.21

Das Laufband ist der Klassiker unter den Cardiogeräten und gehört in jedes gute private Fitnessstudio. Fotos: X-Trend

PATTAYA: Das öffentliche Leben unterliegt seit dem erneuten Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Pattaya wieder strikten Beschränkungen.

Angestellte sind viel im Homeoffice, das Studium geht derzeit nur noch über Online-Kurse, es finden keine Partys statt und auch Fitnessstudios sind wieder geschlossen – kein Wunder, dass Corona ganz schön aufs Gemüt schlagen kann. Denn Sport und Bewegung ist nicht nur wichtig für gute Laune, sondern auch für die Abwehrkräfte. Koni Holenstein, Gründer und Geschäftsführer von K-Tech-Fitness und X-Trend, bietet eine attraktive und preiswerte Produktpalette an Fitnessgeräten für das Training zuhause an, mit denen man dem „Corona Blues“ entgegenwirken und auch in Zeiten häuslicher Isolation fit bleiben kann.

Wenn sich der innere Schweinehund mal wieder meldet und gekrault werden will, sind die guten Vorsätze schnell über Bord geworfen, vor allem, wenn der Arbeitsstress wieder so richtig losgeht. Die Homeoffice-Zeit und Isolationsphase in den eigenen vier Wänden ist deshalb der perfekte Zeitpunkt, um sein privates Fitnessstudio einzurichten und damit sein Training aufs nächste Level zu heben. Koni Holenstein, Absolvent der Sportwissenschaften, lizensierter Personal Trainer und Ernährungsberater, weiß genau, welche Möglichkeiten ein Homegym bietet und informiert seine Kunden individuell und fachgerecht über seine Produktpalette. Denn für die Kaufentscheidung des passenden Fitnessgerätes ist eine Beratung von ausgebildeten Fachkräften unumgänglich.

Vom Homeoffice ins Homegym

Neben der Ausdauer trainiert man mit dem Rudergerät Arme, Beine, Bauch, Rücken, Schultern und Brust.

Mit den taiwanesischen Marken X-Trend und K-Fitness bietet der Schweizer Fitness­pionier eine einmalige Produktpalette an Fitness- und Krafttrainingsgeräten an, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. X-Trend steht für eine innovative Reihe von Fitnessgeräten für die tägliche Intensivnutzung. Das Sortiment umfasst modernste Cardiogeräte wie Laufbänder, Ellipsentrainer, Recumbentbikes, Heimtrainer, Stepper, Rudergeräte und Spinning Bikes. Großer Nachfrage erfreuen sich derzeit besonders die vielseitigen Vibrationsmaschinen, die nicht nur im Fitness-Sektor für verschiedene Trainingsziele (z.B. Muskelaufbau) eingesetzt werden, sondern auch im Bereich der Rehabilitation zum Einsatz kommen. Vibrationstraining wird nicht selten auch für das Abnehmen bzw. den Abbau von Körperfett empfohlen.

Kraftstation als Gym-Ersatz

Mit K-Tech-Fitness Equipment hat Koni Holenstein die Top-Marke im Krafttrainingssegment in Thailand etabliert, deren Produktpalette er mit seinem fundierten Fachwissen und seiner langjährigen Erfahrung persönlich entwickelt hat, worauf auch die Gerätekennzeichnung KON – in Anlehnung an seinen Vornamen – hinweist. Die Serien KON 1, KON 2 und KON 3 umfassen professionelle Einzelstationen wie Brust- und Schulterpressen, Klimmzug-, Bizeps-, Trizeps- und Dipmaschinen, Pec Fly-, Rear Delt- und Glutaeus- und Rotationsmaschinen, Lateral- und Bauchmuskeltrainer sowie vieles mehr. Das Sortiment von K-Tech Fitness umfasst darüber hinaus stilvolle und langlebige Dual-Funktions-Geräte, innovative Multifunktionsgeräte für eine Vielzahl von Anwendungen, Loaded-Plate-Geräte, Total Body Trainer für das Ganzkörper Training mit sanften und natürlichen Bewegungen sowie jede Menge Zubehör für das Krafttraining.

Schweizer Qualität und Design

Sowohl X-Trend als auch K-Tech Equipment gewähren zwei Jahre Garantie auf alle ihre Produkte. Und sollte doch mal ein Gerät defekt sein, bietet Koni Holenstein für das Produktsortiment beider Marken einen Ersatzteil- und Reparaturservice innerhalb von 24 Stunden an, was nicht nur in Pandemiezeiten von Besitzern eines Homegym geschätzt wird, die keine Zeit in ihrem Trainingsprogramm einbüßen möchten.

X-Trend und K-Tech Equipment halten für jeden Anspruch oder Einsatzzweck ein maßgeschneidertes Angebot bereit – vom perfekten Trainingsgerät für zuhause bis zur Ausstattung und Aufrüstung kommerzieller Fitnessstudios oder Gyms in Condominien, Hotels und Resorts. Weitere Informationen unter www.x-trend.com und www.k-techfitness.com.

X-Trend & K-Tech Fitness

411/130 Thepprasit Rd. Soi 17

Pattaya/ Jomtien

080-080.6070

080-080.9980

info@x-trend.com

info@k-techfitness.com

