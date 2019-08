Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.19

PATTAYA: Ein nordamerikanischer Amateurfilmer verärgerte auf der Walking Street Einheimische, wurde angegriffen und bezog Prügel.

Der Ausländer begann sein Video mit dem Kommentar „Chuck Wow“ über die Körpergröße einer Prostituierten, die vor einem 7-Eleven-Minimarkt stand. Seine höhnischen Kommentare setzte er fort, als ein Mann eine Frau anmachte und ein weiterer Mann in Müllsäcken stöberte („Oh, mein Gott, das ist widerlich.“). Schlussendlich stellten sich Thais dem Amerikaner in den Weg, um dessen Dreharbeiten zu beenden. Als er sich weigerte, setzte es Schläge. Wie „The Thaiger“ berichtet, kommentierten die meisten Leute in den sozialen Medien, der Ausländer habe das bekommen, was er verdient habe.