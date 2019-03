Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.19

CHIANG RAI: Die Höhle Tham Luang im Bezirk Mae Sai ist bis Donnerstag und in der kommenden Woche von Dienstag bis einschließlich Freitag für die Öffentlichkeit geschlossen.

Während dieser Zeit sollen Ausrüstungen für die Rettung der Wild Boars-Fußballmannschaft im vergangenen Jahr aus der Höhle geschafft werden. In den Kammern der Höhle liegen Kabel, Luftkanäle, Kommunikationsradios, etwa 300 Luftbehälter, Pumpen, Folien, Power-Gel-Lebensmittel, Tragbahren und Seile von Rettungskräften. Am 23. Juni letzten Jahres drangen 12 junge Fußballer und ihr Trainer nach dem Fußballtraining in die Höhle Tham Luang ein und wurden dort von einer Sturzflut überrascht. Sie konnten die Höhle nicht mehr verlassen. Rund 10.000 Beamte und Freiwillige, darunter unerschrockene einheimische und internationale Taucher, waren bis zum 10. Juli an einer beispiellosen Rettungsaktion beteiligt. Alle Jugendlichen und ihr Trainer wurden sicher aus dem Höhlenkomplex gebracht. Ein Freiwilliger, ein ehemaliger Spezialtaucher der thailändischen Kriegsmarine, starb während der gefährlichen Such- und Rettungsaktion.